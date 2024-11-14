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الاعلام السوري: غارة صهيونية تستهدف جسرا في منطقة القصير في حمص قرب الحدود اللبنانية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

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