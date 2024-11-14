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الطيران الإسرائيلي يشن غارة على مجمع تجاري وسط مدينة النبطية جنوب لبنان
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مراسل العالم: سماع دوي انفجار بمحيط جنوب دمشق ويجري التحقق من طبيعته
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محافظ بعلبك الهرمل: استشهاد 12 عنصرا من الدفاع المدني إثر غارة إسرائيلية على مركزهم بمحيط بعلبك شرقي لبنان
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محسن رضائي: أميركا و"إسرائيل" توصلتا الى نتيجة مفادها أنهما لا تستطيعان ارسال قواتهما البرية الى ايران كما هو الحال بالنسبة لغزة ولبنان
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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي: أميركا تتطلع للعودة الى الشرق الأوسط والخليج الفارسي
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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي: العالم تعتريه الدهشة حيال عدم مراعاة القيم الانسانية او القوانين الدولية
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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي: "إسرائيل" ستناطح الحجر في لبنان ولن تصل الى سوريا والعراق
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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي: على الدول الإسلامية أن تشكل تحالفا مناهضا للصهيونية
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إعلام الإحتلال: صفارات الانذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها
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قصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة من بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
حركة حماس: ندعو أحرار العالم الى حصار سفارات الإحتلال والدول الداعمة له رفضا للعدوان الهمجي على قطاع غزة
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.