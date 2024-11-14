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حركة حماس: ندعو أحرار العالم الى حصار سفارات الإحتلال والدول الداعمة له رفضا للعدوان الهمجي على قطاع غزة

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

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