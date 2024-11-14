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الصحة اللبنانية: 8 شهداء بينهم 5 نساء وإصابة 27 آخرين جراء غارة للعدو الاسرائيلي على حي الشعب في بعلبك شرقي لبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

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