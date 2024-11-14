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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي: على الدول الإسلامية أن تشكل تحالفا مناهضا للصهيونية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

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