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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي: "إسرائيل" ستناطح الحجر في لبنان ولن تصل الى سوريا والعراق

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

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