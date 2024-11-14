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عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي: أميركا تتطلع للعودة الى الشرق الأوسط والخليج الفارسي

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

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