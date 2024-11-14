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محسن رضائي: أميركا و"إسرائيل" توصلتا الى نتيجة مفادها أنهما لا تستطيعان ارسال قواتهما البرية الى ايران كما هو الحال بالنسبة لغزة ولبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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