الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الطيران الإسرائيلي يشن غارة على مجمع تجاري وسط مدينة النبطية جنوب لبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :