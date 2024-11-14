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غارة جوية إسرائيلية على أعالي شتوره بالبقاع الأوسط وأخرى على منزل ببلدة الضليل غرب بعلبك في شرق لبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

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