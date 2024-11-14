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محافظ بعلبك الهرمل في لبنان: غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني بمحيط مدينة بعلبك أثناء وجود 20 عنصرا بداخله

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

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