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شهيد و4 جرحى حالة أحدهم حرجة بغارة إسرائيلية على منزل بمدخل بلدة سرعين الفوقا في بعلبك شرقي لبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

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