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هيئة الإغاثة الشعبية في البقاع: العدو الإسرائيلي ارتكب مجزرة بعدوانه على مركز الدفاع المدني اللبناني على مدخل مدينة بعلبك

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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