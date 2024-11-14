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وزارة الصحة اللبنانية: حصيلة غارات العدو الإسرائيلي على تمنين 3 شهداء و4 جرحى وعلى سرعين شهيد و5 جرحى وعلى طاريا 4 جرحى

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

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