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صفارات الإنذار تدوي بعدد من مستوطنات إصبع الجليل قرب الحدود مع لبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

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