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يديعوت احرونوت: رئيس الشاباك وصل الى باريس وسط حالة تأهب قصوى وقوة كبيرة من الشرطة

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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