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رئيس لجنة المالية بالبرلمان الفرنسي إريك كوكرال: قبول مباراة "إسرائيل" مع فرنسا وحضور ماكرون رسالة غير مشرفة نظرا لما يحدث في غزة ولبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

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