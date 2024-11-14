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غارتان إسرائيليتان على بلدة القليلة ومنطقة وادي أم علي بالبقاع شرقي لبنان

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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