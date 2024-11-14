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المقاومة في لبنان: بنداء "لبيك يا نصرالله" استهدفنا وللمرة الأولى قاعدة تل حاييم (التابعة للإستخبارات العسكرية) بتل أبيب بصلية صواريخ نوعية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

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