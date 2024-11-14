الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الإحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا بصلية صاروخية

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :