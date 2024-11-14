الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

النائبة اليسارية الفرنسية ألما دوفور: جرت محاولتي اغتيال لزعيم "فرنسا غير الخاضعة" جان لوك ميلونشون من قبل أقصى اليمين الفرنسي و"إسرائيل"

الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :