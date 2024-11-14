اشتباكات عنيفة في مباراة فرنسا والاحتلال..مشجعون صهاينة يهاجمون جماهير المنتخب الفرنسي (فيديو وصور)

العالم-اوروبا

وانتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن مشاجرات ومناوشات واشتباكات بين مشجعي المنتخبين في مدرجات ملعب المباراة قبل انطلاقها، حيث تدخلت الشرطة لفض الاشتباك.

فرنسا

وقوبل عزف النشيد الصهیونی بصيحات استهجان وصفارات من قبل الجماهير في استاد فرنسا قبل مباراة المنتخب الفرنسي أمام کیان الاحتلال.

فرنسا

وفي سياق آخر، عشية مباراة فرنسا وكيان الاحتلال لكرة القدم، جابت مظاهرات شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مساء الأربعاء، داعمة لفلسطين وتنديدا بإقامة حفل لصالح الاحتلال بباريس.

وخرج آلاف إلى شوارع باريس في نفس توقيت حفل لمنظمة "إسرائيل إلى الأبد"، وهي حركة يهودية دولية تضم عدة شخصيات يمينية متطرفة، لدعم الاحتلال.

وجاءت هذه المظاهرات بدعوة من جمعيات ومنظمات تضامنية مع فلسطين ونقابات وأحزاب سياسية للتنديد بإقامة هذا الحفل الذي كان من المفترض أن يشارك فيه وزير المالية الصهيوني المعروف بمواقفه المتطرفة، إلا أن المتحدث باسمه أعلن عدم حضوره وألقى كلمة عن بعد.

وتأتي هذه المواجهة بعد أسبوع من اضطرابات شهدتها أمستردام خلال مباراة في الدوري الأوروبي كان فريق مكابي تل أبيب أحد طرفيها.

واندلعت الاسبوع الماضي شجارات واشتباكات في العاصمة الهولندية أمستردام حيث حاول مشجعو نادي "ماكابي تل أبيب" الصهيوني بتمزيق الأعلام الفلسطينية في المدينة بعد انتهاء مباراتهم مع نادي "أياكس أمستردام" الهولندي.