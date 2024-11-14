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إعلام الإحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في منطقة نهاريا وسماع اصوات عدد من الإنفجارات
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إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة
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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن انها أصدرت 32 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي للإحتلال الإسرائيلي خلال يوم أمس الخميس
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النائبة اليسارية الفرنسية ألما دوفور: نتلقى تهديدات بالقتل بانتظام من قبل الصهاينة وأقصى اليمين الفرنسي
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النائبة اليسارية الفرنسية ألما دوفور: جرت محاولتي اغتيال لزعيم "فرنسا غير الخاضعة" جان لوك ميلونشون من قبل أقصى اليمين الفرنسي و"إسرائيل"
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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الإحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا بصلية صاروخية
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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الإحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونه بصلية صاروخية
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المقاومة في لبنان: بنداء "لبيك يا نصرالله" استهدفنا وللمرة الأولى قاعدة تل حاييم (التابعة للإستخبارات العسكرية) بتل أبيب بصلية صواريخ نوعية
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رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الفرنسي إريك كوكرال: قبول مباراة "إسرائيل" مع فرنسا وحضور ماكرون رسالة غير مشرفة نظرا لما يحدث في غزة ولبنان
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غارتان إسرائيليتان على بلدتي ديرعامص والبياض بقضاء صور جنوب لبنان
النائبة اليسارية الفرنسية ألما دوفور: نتلقى تهديدات بالقتل بانتظام من قبل الصهاينة وأقصى اليمين الفرنسي
الخميس ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش
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السعودية
الیمن
مصر
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.