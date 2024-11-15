الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مجلة "ذا نيويوركر" عن مسؤولة الطوارئ بالأنروا: المستشفيات في المناطق المحاصرة دمرت ولم يبق إلا جراح واحد شمالي غزة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :