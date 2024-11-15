الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام العبري يتحدث عن تغيير مكان اجتماعات نتنياهو الى أماكن أكثر تحصينا تخوّفا من استهدافه بمسيّرة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :