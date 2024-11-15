الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع عدد الشهداء الى 3 بقصف الإحتلال شقة سكنية في ديرالبلح وسط قطاع غزة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :