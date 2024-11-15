الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منظمة أطباء بلا حدود: الرعاية الصحية في غزة تكاد تكون منعدمة في الوقت الحالي و14 ألف شخص في غزة يحتاجون الى الرعاية الصحية العاجلة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :