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سرايا القدس-كتيبة جنين: مجاهدونا في مجموعات اليامون يتصدون لقوات العدو الإسرائيلي المقتحمة للبلدة بصليات كثيفة من الرصاص

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

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