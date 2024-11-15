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هيومن رايتش ووتش: الحرب الإسرائيلية أدت الى نزوح أكثر من 90 بالمئة من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) والى تدمير واسع النطاق على مدار 13 شهرا

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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