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طيران الإحتلال يقصف برج البدرساوي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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