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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط نادي بيت لاهيا ومحيط شارع الرضيع في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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