الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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وكيل وزارة الدفاع الامريكية لشؤون المشتريات: اليمنيون يلوحون بأسلحة متطورة بشكل متزايد بما في ذلك الصواريخ التي يمكنها القيام بأشياء مذهلة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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