الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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مصادر لبنانية: اطلاق نار كثيف بالضاحية الجنوبية وتحديدا في منطقة الغبيري تحذيرا للسكان بضرورة الاخلاء بعد التهديدات الاسرائيلية الصباحية

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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