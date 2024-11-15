لاريجاني يؤكد دعم ايران للنضالات الاصيلة للشعب الفلسطيني

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, قال لاريجاني في تصريح للصحفيين بعد اللقاء مع قادة الفصائل الفلسطينية في السفارة الإيرانية في دمشق: كانت فرصة جيدة بالنسبة لي للقاء مسؤولين مختلفين من الأصدقاء الفلسطينيين، وكانت لديهم وجهات نظر جيدة جداً لمواصلة النضال.

وأضاف لاريجاني: نحن نتفق مع هؤلاء الأصدقاء على أن المقاومة هي طريق مفيد لسعادة المسلمين في العالم والمنطقة ويجعلهم فخورين، كما يجعل نضال الشعب الفلسطيني يؤتي ثماره.

وأكد المبعوث الخاص لقائد الثورة الإسلامية: إننا ندعم النضالات الاصيلة للشعب الفلسطيني، ويمنّ الله بفضله، وإن شاء الله سيكون النصر قريبا.

يذكر ان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي لاريجاني يقوم حاليا بزيارة الى سوريا حيث التقى، الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ.