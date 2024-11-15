الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة في لبنان تستهدف تجمعات لقوات الاحتلال بين العديسة ومسكاف عام

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :