الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة لطيران الاحتلال تستهدف منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :