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غارة لطيران الاحتلال تستهدف مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

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