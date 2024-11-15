عشرات الشهداء والجرحى بقصف صهيوني على مقر الدفاع المدني في بعلبك

العالم - لبنان

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن الطيران الإسرائيلي أغار على مبنى قرب المركز الإقليمي للدفاع المدني في بلدة “دورس” عند مدخل بعلبك.

وحسب المصدر، قال محافظ “بعلبك الهرمل” بشير خضر، إنه “تم استهداف مركز دورس في أثناء وجود أكثر من 20 عنصرًا من الدفاع المدني داخل المبنى”.

وشدد على أن “مجزرة حدثت في دورس باستهداف مركز الدفاع المدني، وأن الاتصال مفقود برئيس المركز بلال رعد”، قبل إعلان استشهاده.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى تحطيم سيارات وآليات المركز الإقليمي للدفاع المدني، الذي كان في محيط الاستهداف، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ويتوقع أن ترتفع حصيلة الشهداء والمصابين، نظرًا لاكتظاظ المركز بالموظفين لحظة وقوع الغارة.

بالتزامن، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 أشخاص معظمهم مسعفون بغارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة طبية جنوبي البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ التابع لوزارة الصحة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على عربصاليم (جنوب) استهدفت نقطة مستحدثة لجمعية الهيئة الصحية – الدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء، من بينهم 4 مسعفين”.

وأكد البيان أن “وزارة الصحة لن تكل عن التنديد بجرائم العدو الإسرائيلي ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية، وتشدد على مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد لجرائم الحرب التي يتضاعف عددها مع استمرار العدوان (الإسرائيلي)”.