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4 شهداء باستهداف شقة سكنية وخيمة نازحين بديرالبلح وسط قطاع غزة فجر اليوم

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

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