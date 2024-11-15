جيش الاحتلال يقر بمقتل 793 جنديا بينهم 192 ضابطا

العالم - فلسطين

وذكر موقع عرب 48، أن حسب معطيات جيش الاحتلال قتل 793 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، بينهم 370 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في قطاع غزة و40 جنديا قتلوا منذ بدء المناورة البرية في جنوب لبنان.

وقُتل خلال الحرب 192 ضابطا، أي ربع العسكريين القتلى، وبينهم 4 ضباط قادة لواء، و5 ضباط قادة كتيبة، و63 قائد سرية و20 نائب قائد سرية، و67 قائد وحدة عسكرية صغيرة.

وأضافت المعطيات أن 48% من الجنود القتلى هم نظاميون، 18% في الخدمة الدائمة و34% جنود في قوات الاحتياط.

واعترف كيان الاحتلال الصهيوني أمس الخميس، أن عدد الجنود في منظومته القتالية، حاليا، يشكل 83% قياسا بالقوات التي يحتاجها، وطالب الحكومة بتمديد مدة الخدمة الإلزامية بدون علاقة مع سن قانون تجنيد الحريديين.

وحسب جيش الاحتلال، فإن النقص في القوى البشرية نابع من "عدد القتلى والمصابين الكبير" في صفوفه منذ بداية العدوان على غزة ثم اتساعها إلى لبنان.

ويتوقع أن تكون نسبة المجندين 81% في العام المقبل، وفي حال تمديد مدة الخدمة الإلزامية إلى ثلاث سنوات، فإن هذه النسبة سترتفع إلى 96%.

وحسب معطيات جيش الاحتلال، فإن نقصا حصل في المنظومة التقنية، حيث نسبة المجندين فيها 74% من المطلوب، و66% في منظومة السائقين، ويتوقع أن تتراجع هذه النسب أكثر في العام المقبل.

وتشير معطيات الجيش إلى أن نسبة الامتثال في الخدمة العسكرية في “قوات الاحتياط”، العام الحالي، هي 85%، فيما يستعد "الجيش" لاستدعاء جنود في الاحتياط بشكل واسع خلال العام المقبل أيضا، وأن جميع جنود كتائب الاحتياط القتالية خدموا 70 – 72 يوما بالمعدل.