الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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دمار واسع في الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت عقب غارات جوية صباح اليوم

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

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