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المقاومة في لبنان تستهدف بصواريخ نوعية قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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