الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني يصل الى بيروت قادما من دمشق للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :