الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني يلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيروت

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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