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جيش الاحتلال يفرج عن 20 اسيرا وصلوا الى مستشفى بخانيونس معظمهم تم اعتقالهم من مشافي ومناطق شمال قطاع غزة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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