حزب الله ينفذ 32 عملية بصواريخ ومسيرات ضد مواقع وقواعد الاحتلال

العالم - لبنان

وأصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 14-11-2024، 32 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

وللمرة الأولى، أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف قاعدة "تل حاييم"، التي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

كما شنّت هجوماً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة "إلياكيم" التي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي حيفا، وأصابت أهدافها بدقّة.

‏وأسقط مقاتلو حزب الله طائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع “هرميز 450” في أجواء القطاع الشرقي، بصاروخ أرض – جو.

واستهدفت مقاتلو الحزب، قواعد عسكرية ومستوطنات وتجمعات لجنود الاحتلال، بصليات صاروخية نوعية، وبمسيّرات انقضاضية.

ولا تكاد صفارات الإنذار تتوقف، حتى تدوي من جديد في مناطق واسعة من شمال ووسط فلسطين المحتلة.

وأعترف الاحتلال بإصابة جنديين بانفجار طائرة مسيرة أطلقها حزب الله نحو قاعدة إلياكيم جنوب حيفا.