الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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مصادر لبنانية: كبير مستشاري قائد الثورة الاسلامية علي لاريجاني يؤكد في لقاء مع الرئيس بري وقوف ايران الى جانب لبنان في مواجهة العدوان

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

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