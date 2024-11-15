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صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية: ادعاءات النصر "اسرائيل" مبالغ فيها حيث تواصل حماس حرب العصابات وحزب الله لم يهزم

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

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