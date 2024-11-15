الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

علي لاريجاني: اي قرار تتخذه المقاومة والحكومة في لبنان نحن نقبل به

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :