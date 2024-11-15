الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

علي لاريجاني: حزب الله هو تيار صلب ورشيد ويعرف كيف يتصرف ونحن سندعم المقاومة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :