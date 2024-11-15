الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
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علي لاريجاني: الرئيس بري قدم ايضاحات جيدة

الجمعة ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

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